從小就很著迷大型犬的韓宜邦（Junior），養過不少隻大狗，其中最可愛乖巧的，莫過於8年前領養的邊境牧羊犬Summer。Junior笑說，Summer不僅「無師自通」地學會定點便溺，也常發揮牧羊犬的才能，每次出門，只要看家中成員誰走得太快，就會輕咬他們的腳跟，要他們放慢速度，或是用鼻子頂走太慢的人，根本是狗界資優生！

藝人Junior和邊境牧羊犬Summer的緣分，要從八年前說起，當時他的妹妹在網路上發現Summer找新家的資訊，便二話不說帶著媽媽半夜南下，把牠接回家。

Summer初來乍到時，雖然只有兩個月大，卻幾乎和家人沒有磨合期，一到新家就知道應該在尿布上大小便，至今從沒失誤過，「教牠趴下、握手，甚至鑽腳過山洞都是一天就學會了。」Junior說。

每年春節，韓家都會將家中布置得充滿年味，連Summer也會戴上喜氣的紅吊飾。

熱情破表 收服老爸

Summer也靠著這份機靈，收服了嚴肅的韓爸。Junior表示，爸爸過去不允許狗狗跳上床或沙發，卻被Summer突破心防，如今時常可見到韓爸寵溺地說：「Summer呀，地上會涼，來沙發上！」甚至韓爸在外跟友人聚餐時，一聽到朋友誇讚自家孫子、孫女，也會不甘示弱地炫耀：「我們家Summer也很乖。」讓Junior哭笑不得地說：「不要拿狗狗跟人家小孩比啦！」

別看Junior嘴上總是抱怨爸爸太寵愛Summer，其實他自己也差不多。Summer生日時，Junior會做牛排大餐為牠慶祝，平時也會烘乾雞胸肉做成狗零嘴，在出門前餵牠吃，就怕牠討厭家人外出、留牠看家。種種細節不難看出Junior一家對Summer疼愛有加。

不過，在Summer心中，家裡每個人的「功能」不同，由於韓爸韓媽最疼牠，所以是該討好的對象，而妹妹負責把屎把尿，至於Junior則是「陪玩」的哥哥，因此Summer每次看到他，就會非常興奮。某次Junior出門時，忘了帶東西，一分鐘內兩度往返家中，但Summer像是許久未見到他一樣興奮不已，尤其他第二次進門時忘了先摸Summer，狗狗還馬上露出失望表情，把Junior逗笑。

雖然Summer體重不輕，但Junior很喜歡讓牠睡在身上。

韓家人對Summer極盡寵愛，會特別準備牛排大餐為牠慶生。

親近小孩 小心翼翼

Junior透露，Summer常展現牧羊犬的天性，出門時若是看到他和韓爸走得太快，就會輕咬他們的腳跟，提醒放慢腳步，或是常常跑到隊伍後頭用鼻子推推走太慢的韓媽和妹妹，「牧羊犬在牧羊的時候，都是這樣推羊腳跟的。」

此外，Junior一直相信，Summer聽得懂人類的語言，例如某次有親戚來家裡拜年，他原先擔心大剌剌的Summer會弄傷姪子和姪女，沒想到Summer小心翼翼、輕手輕腳地繞過坐在螃蟹車裡的姪子，直到Junior指著姪子，告訴Summer：「這個也是可以親親的呦！」牠立刻衝上去舔孩子示好，畫面可愛又溫馨。

雖然Summer聰明討喜，但Junior呼籲想養邊境牧羊犬的人，要注意訓練方式，「牠們真的很聰明，所以更要訓練好，不然很可能會破壞家裡，牠們也需要適當地排解壓力。」而Junior讓Summer紓壓的方式，就是每周帶牠去游泳玩水；在家中時，則交由兩隻貓咪「大貓」、「小咪」和牠作伴玩耍。

Summer非常喜歡黏在Junior身旁，陪他看電視。

憨厚的Summer，每回大床被兩個貓姊姊搶走時，只好擠在小小的床墊上。

愛舔貓臉 被賞巴掌

說起家中三隻毛孩子的互動，Junior笑得很開心，他說三隻毛孩都有自己的床，但Summer是最晚加入韓家的「小妹」，牠的床鋪常常被「姊姊」們占據，導致牠總是可憐兮兮地擠在沒人要睡的小床裡。

此外，由於Summer愛舔貓咪的臉，常黏在貓咪旁邊，但當貓咪們心情不好時，Summer就只能等著被巴臉伺候。

不過，Junior也解釋，三個孩子雖然打打鬧鬧的，其實感情很好，去年十六歲的大貓過世，Summer總會在半夜起床到處晃，「就像是在找大貓一樣，小咪那陣子也會在半夜喵喵叫。」這些有靈性的互動，都讓Junior不單單把牠們當作寵物看待，而是當作家人一般疼愛。

家中的喵星人小咪頗有個性，被Junior抱著時竟露出不甘願的表情。

就算Summer體積比較大，但在爭食時也不見得搶得過兩隻貓姊姊。

Summer

性別：母

年紀：8歲

品種：邊境牧羊犬

星座：雙子座

個性：乖巧親人又聰明

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(中時電子報)