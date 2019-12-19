「方圓4公里內，有40棟是我們公司的案子，這裡是博愛特區，也是未來新的商業中心。」京城建設總經理陳添進坐在高雄市新興打卡熱點「H2O水京棧國際酒店」的lounge bar裡，望著腳下綠地大樓，豪邁地圈起「領地」。

「陸美貿易戰帶動台商資金回流，7000億元是很驚人的數字！香港反送中，香港人希望移民，台灣雖然不是首選，但具有同文同種的優勢。」房市中的一切不確定，在陳添進口中卻化為「助力」，他更放言，「北高雄會好過南高雄，北高雄房市至少會再旺5年！」

京城建設總經理陳添進。（攝影／宋岱融）

「高雄的經濟發展，由百貨商場帶動起來，從早期鹽埕區的大新百貨、五福路的大統百貨、三多商圈的新光三越、大遠百、SOGO百貨，及現在最熱鬧的漢神巨蛋，都是由百貨公司帶動周邊商圈發展。」

陳添進語畢話鋒一轉，展望未來，鎖定漸漸成型的蛋黃區「博愛特區」，「北高雄的博愛路、大順路周邊將有三家百貨商場進駐，商機龐大，周圍的農十六特區、美術館特區、凹子底和後驛等區域的房市將受惠。」

漢神巨蛋是北高雄最熱門的商圈。（圖／報系資料照）

陳添進接著分析，在博愛特區裡，義享天地、富邦人壽商辦大樓、都會生活開發公司「停35」開發計畫，加總樓地板面積超過31萬坪，是夢時代的3倍大，帶動的經濟效應很可觀。

京城建設向來有營建業「南霸天」的稱號，董事長蔡天贊購地眼光精準，早已在博愛特區「圈地為王」，近10年砸下46億元，買進3800土地。此外，京城建設也豪擲60億元，在博愛特區附近的美術館特區，搶下逾2400坪土地，未來增值潛力可期。

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(中時電子報)