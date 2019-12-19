昨（18）日晚間舉行第一場總統政見發表會，各黨候選人炮火猛烈，互相攻防。作家苦苓也對此表達看法，表示「這是政見會嗎這是甩耳光大會吧？」

苦苓表示，這次的總統候選人政見會，創了三個史上之最，第一個是「史上最懶惰的候選人」，韓國瑜講的都是老梗，感覺就像錄影重播，且從頭到尾沒有提出政見，連發言時間都用不完。

第二是「史上最搞不清狀況的候選人」，苦苓指出，韓國瑜不知道蔡英文這三年講了很多次中華民國，也不知道高雄市政自己解釋，「高雄有最多公司倒閉是因為洗錢防制法、關閉許多殭屍公司」，更不知道廢除特偵組是國民黨立委提出來的，甚至不知道台南市早就有未婚媽媽之家了…等，族繁不及備載。

最後，韓國瑜也是「史上最快被打臉的候選人」，幾乎每個攻擊都被蔡英文快速回擊打臉，「難怪他前兩天在講什麼豬八戒——他的臉現在一定腫得像豬頭一樣。」

對於韓國瑜在政見會高喊「中華民國萬歲」，苦苓說，上次在蔣介石面前高喊中華民國萬歲的人是毛澤東，「後來他把那個中華民國滅掉了！」

這次政見發表會在PTT也引發討論，不少網友認為已經偏離主題，表示「政見發表會咧」、「重新定義政見XDDD」、「這不是政見發表會嗎 起手式就是要辯論的」。

(中時電子報)