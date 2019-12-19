針對周刊驚爆鴻海（2317）富士康集團有內鬼盜賣iPhone零組件牟利，鴻海18日中午發表聲明，表示已啟動內部查核程序、並請有關單位進行偵查，同日晚間再次發布聲明，指出相關傳言完全是子虛烏有，懷疑爆料者惡意傷害公司、將保留法律追訴權。

據《鏡週刊》報導，一名台商自爆團隊勾結鴻海富士康鄭州廠陸籍高幹，以低價買進原應銷毀的蘋果iPhone零組件瑕疵品，經簡單加工後以原廠良品名義轉賣，估計恐使蘋果每年損失近30億美元（約新台幣900億元）。

對此，鴻海18日中午發布聲明，表示在接獲週刊查證報導時，第一時間已啟動查核SOP，但尚無明確結論，並強調無論報導內容是否屬實，都願以最嚴謹態度面對查察。公司對此已啟動內部稽查程序，並同時報請有關單位進行偵查辦理，一旦查明屬實將絕不寬貸。

而鴻海18日晚間隨即發表2次聲明，表示相關傳言完全是子虛烏有，懷疑爆料者別有居心、惡意傷害公司。針對爆料者企圖打擊集團形象行為，鴻海表示，為維護股東權益及公司商譽，將對爆料者保留法律追訴權。

(時報資訊)