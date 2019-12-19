《證交所》台積電除息，台股減少21.62點 07:442019/12/19 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台積電(2330)改採每季配息後，今年第2季2.5元現金股利將在今天除息，發行市值將減少648.25億元，估計減少市值占發行量加權股價指數約21.62點。 (時報資訊) #除息 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》外資上周買超逾300億元，最愛友達 13:582019/12/16 財經 《證交所》台灣指數公司明發表首波三檔期權相關指數 11:422019/12/17 財經 《證交所》台股量縮，11月全體券商稅後獲利月減13.7％ 16:142019/12/17 財經 《證交所》期權指數將上路，投資人應注意相關風險 17:052019/12/17 財經 《證交所》台股市值達40兆元，排名持續向前 12:502019/12/18 財經 許璋瑤：股價欄位已擴充 大立光成交10,000元沒問題 13:392019/12/18 財經 《證交所》富邦特選世代行動通訊報酬指數ETN，20日上市 15:062019/12/18 財經 海外外籍員工集合專戶條件 放寬並強化外陸資登記監理 16:452019/12/18 財經 富邦行動通訊N 明上市 04:102019/12/19 證券．權證 海外外籍員工集合專戶 放寬 04:102019/12/19 證券．權證 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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