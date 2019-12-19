2020總統大選首場政見發表會，民進黨蔡英文與國民黨總統候選人韓國瑜雙方直接將政見會當成辯論會，發表會中韓國瑜提出要重設特偵組， 打擊貪污舞弊。有網友PO稱觀察到「韓提出這政見後，蔡英文臉色大變」。貼文一出也吸引4千多位網友按讚。

網友在韓國瑜相關臉書社團貼文。（圖／截自 韓國瑜總統後援會）

韓國瑜昨在政見發表會提及「廉潔」議題，他說，人若沒有一口空氣會活不下去，沒有一個清廉的政府，台灣就是「竹籃打水會一場空」，韓國瑜也質疑蔡政府人馬有貪污，人民若支持他，當選後將重設「特偵組」(因特偵組在蔡上任後遭廢除)，要求對蔡英文執政期間大家所懷疑的案件立案調查，並且嚴查蔡英文的8,800億前瞻計畫；風電2兆元預算，以及調查為何高雄市府這十多年來為何欠債這麼多？

對此，有網友在「韓國瑜總統後援會 前進總統府」貼文稱，他觀察到「蔡英文聽到韓國瑜要設立特偵組，臉色大變，甚至談話開始結巴」。直言，特偵組是貪官汙吏的剋星。因此特偵組有再創的必要。貼文一出也吸引4千多位網友按讚，5百多則留言，

編按：特偵組，全稱為「最高法院檢察署特別偵查組」專責偵辦總統、副總統及五院院長、立委等黨政高層貪污或重大經濟舞弊案。於前總統陳水扁2007年任內設立，但2017年1月1日在蔡政府上台半年多後即遭廢止。

韓國瑜有此一說並非空穴來風，台北市長柯文哲今年8月初，就曾砲轟「蔡英文身邊的人都貪汙」，當時柯P稱：「國安私菸案、慶富案、兆豐案，交給司法偵辦，但辦到哪了？蔡政府應該要有反省能力」。但後來遭綠營瘋狂攻擊，坦承失言不道歉。

(中時電子報)