第一場總統候選人政見發表會昨（18）日舉行，各方互不相讓。晚間國民黨總統候選人韓國瑜提到，民進黨把去年敗選，歸咎於提高菸稅導致，對於民進黨的蒙昧和麻木感到驚異與不解。

韓國瑜在臉書提及，蔡英文為挽救選票，竟親自聯繫菸酒公司，商討生產平價菸品，且為了選舉讓，原本只在傳統通路銷售的65元香菸，悄悄擴大通路，讓民眾在便利商店也能買得到。

韓國瑜質疑，難道政府是為了洗白私菸案中，「高官買菸65，百姓買菸125」的說法？政府一邊提高菸稅，卻一邊推展平價菸品，這種鼓勵抽菸的兩手政策，「是政府已經完全精神錯亂、還是一切選舉至上，政策自打嘴巴也無所謂？」更用時下流行用語表示，拿菸捐來救長照「是在哈囉？」用健康捐來作長照根本不健康。

對於民進黨規劃長照基金會來字健康捐的政策設計，韓國瑜不認同，且推出平價菸並不會吸引老菸槍，而是讓青少年更易取得菸品。另外，衛福部日前預告「菸品健康福利捐分配及運作辦法」，說明長照與社福的挹注上，將從8%降為5.1%，這顯然是倒行逆施的，也說明政府長照規劃完全是草率行事，並未正視長照資金的長遠性和核心問題。

韓國瑜批說，三年多來民進黨對於長照問題毫無作為，沒有提出任何妥善以及永續的施政規劃和實際政策，只是為了選票炒短線，這樣的政府無法為老年化的台灣社會提供應有的保障和照顧。

最後，韓國瑜也強調自己的政見是「由政府做莊」，政府、受益人、雇主攜手把未來的長照花費存起來，同時兼顧老年照護問題。唯有完善永續的長照與社福政策，才能真的讓社會「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」。

註：「是在哈囉」與「是在XX逆」意思相近，「哈囉」則類似英文「excuse me」的用法，兩者結合衍生為時下流行用語。

(中時電子報)