小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（19日）財經重點。

【1】法人押寶 台積今秒填息

台積電19日除息2.5元，統一、第一金、兆豐、元富、日盛、台新等六大投顧法人，預先模擬三大情境分析，法人均認為，台積電改採季配息後，除息對指數影響性降低，在長線業績看好下，順利填息機率高。

【2】陸系外資認錯 喊台積390元

陸系外資華興資本指出，高效能運算（HPC）相關訂單將在2020年下半年爆發，先前對5G行動裝置客戶2020年上半年可能過度下單（overbooking）的擔憂得到舒緩，且台積電對產能擴張採取謹慎態度，將投資評等調升為「買進」，推測合理股價更一口氣超車外資圈，拉上390元。

【3】許璋瑤：台股市值 超車韓國

證交所董事長許璋瑤18日指出，台灣整體資本市場應將上市櫃及興櫃三個市場合併來看，總市值已超過40兆元，約折合1.3兆美元，預期台股市值已超越韓股，台股於全球排名可望再前進；投資專家分析，年底封關前前台股市值挑戰41兆元無虞，並強調，台股市值規模愈大愈好，有助於吸引外資及國內壽險大戶買盤持續進場。

【4】央行年終理監事會 利率估連14凍

中央銀行19日將舉行第四季的年終理監事聯席會議，市場預料政策利率將連14季不調整，重貼現率續停留在1.375％。

【5】美不停火 供貨華為標準變嚴

在中美完成第一階段協議後，華為案被視為下階段談判桌上的焦點議題。近日又傳出美方將加大對中國資通訊大廠華為的供應限制，將美國技術含量標準線從25％壓低至10％，進一步掌握對華為生殺大權。

(中時電子報)