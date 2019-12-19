公股行庫首件營業行舍都更案啟動！彰銀（2801）位於台北市大同區延平北路一段的北門分行，在費時近10年後終於取得都更核定及建造執照，18日舉行開工動土典禮儀式，將改建為地上19層、地下4層的住商大樓，預計2023年完工。

彰銀北門分行於1912年購置，為彰銀在台北的首家分行，因應業務擴張需求，自1949年起陸續增、改建近20次。2009年欣隆建設提議辦理都更案，考量建物屋齡已逾50年、辦公空間不敷使用，於2010年同意參與都更、2013年將分行遷至行舍對面營業。

彰銀表示，此案為響應政府推動都更及危老改建政策，加速自有資產活化。惟後續進度因事業計畫變更、文化資產審議等議題持續遞延，在費時近10年後，終於在今年4月取得北市府都更處核定函、7月取得建造執照，成為首件獲准的公股行庫營業行舍都更案。

彰銀指出，此次都更案基地占地485坪、土地使用分區第三種商業區，全案獲得容積獎勵額度24.27％，18日舉行開工動土典禮儀式，將興建為地上19層、地下4層的鋼筋混凝土建物，作為住商大樓使用，總樓地板坪數逾5800坪。

此次都更案由呂建勳建築師事務所負責建築規畫，將北門分行舊址立面意象保存融入建築設計中，設計規格以取得綠建築銀級標章為目標，預計2023年完工後，將成為西區門戶計畫指標性建物，有助帶動台北車站商圈更新再生，並對改善市容亦有示範作用。

彰銀表示，彰銀在此次都更案中占比近4成、為最大地主，預計可分回建物2000餘坪。未來北門分行將遷回延平北路一段原址，繼續為民眾服務。地上層辦公室除了自用外，亦將規畫出租以增裕營收。

(時報資訊)