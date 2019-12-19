首場總統電視政見會落幕，國民黨總統候選人韓國瑜多次喊出「中華民國」四字，並稱在政見發表會中，總統蔡英文沒喊中華民國萬歲或台獨萬歲而感到遺憾。有評論認為，其目的就是要凸顯蔡執政以來走向台獨，逼蔡英文現形。

昨晚進行2020總統大選首場電視政見發表會，國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜、蔡英文總統正面交鋒。然而，韓國瑜在政見會上第一輪主攻民進黨主權跟貪腐，認為蔡應該說清楚到底要不要台獨？韓國瑜說若蔡不支持台獨，「那請跟我喊三遍，中華民國萬歲！中華民國萬歲！中華民國萬歲！」據《中評社》報導，韓國瑜三階段發言過程，都對蔡英文立場提出質疑。

韓國瑜第二階段發言批蔡英文不敢說出國家是什麼國家？批蔡兩岸、外交、內政沒做不好，還用欺騙的數字稱經濟做很好，該評論稱韓以蔡的無能執政，印證蔡不愛中華民國。第三階段發言，韓國瑜對民進黨高層提出一連串質疑來為他自己消毒。韓強調他訪問港澳、大陸，進入中聯辦，促銷台灣農產水果，不僅沒出賣主權，還大量行銷台灣農產品。

該評論認為，韓國瑜在昨晚的政見會上頻喊中華民國，就是要逼蔡現形。韓國瑜別著青天白日旗徽章，也襯托蔡英文沒將中華民國放心上。

(中時電子報)