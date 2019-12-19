昨日首場總統政見發表會登場，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜正面交鋒！不少人卻對蔡頻頻看稿大為不滿，痛批身為元首這種儀態表現令國人蒙羞，且不斷批評國民黨讓人質疑現在到底誰執政？韓粉更直呼：「我快笑死了！」

網友在PTT論壇發文《政見發表會我要笑死》，寫道：「我跟我老婆在看政見發表，就看菜（蔡）英文從頭到尾一直看稿！這這這……這是我們的總統？然後被記者訪問到一段說，國民黨因為民眾提了很多意見，國民黨都不改進……唉唉唉唉，請問現在是誰執政呀！多少人跟民進黨提多少建議，結果都被『民主』，現在還有臉說在野黨沒改進！」

不僅如此，發文網友更諷刺：「喔對吼！也是啦！一個已經快要80%民調的人，應該是完美的政黨，的確是不需要改進？最後居然說特偵組濫用！意思是說，阿扁是無辜的？現在是民進黨執政耶！」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「崩潰崩起來」、「第一次看到罵人，還要翻頁」、「同情啊」、「韓粉驕傲起來！」「中華民國萬歲！」「蔡英文表現不錯啊！給我稿子我多練幾次就能跟她表現一樣了」、「小學讀稿比賽沒參加過嗎？」「我只聽到富貴榮華，難怪她要請廚子」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)