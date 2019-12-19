他7月25日左右致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的「通烏門」息息相關。

CNN新聞網18日指出，即使眾院準備舉行歷史性投票，有愈來愈多證據顯示，其實在政治層面上，彈劾可能反而有利川普。

(中時電子報)