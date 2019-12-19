美東時間18日晚間，美國眾議院將投票表決彈劾川普的2項條款，投票前夕，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）再對川普補刀，稱他魯莽的行為是個「悲劇」，讓眾議院不得不彈劾他，川普則在同時再度大暴走，一上午就連發45條推文，並且咒罵裴洛西是「史上最糟議長」，還要求粉絲為他禱告。

美國眾議院18日晚間將正式對彈劾川普的2條條款展開投票，裴洛西在議會中再度對川普開炮，批川普讓眾議院不得不彈劾他。

綜合美聯社、路透社報導，美東時間18日上午9時，美國眾議院開始針對彈劾川普的2項條款展開辯論，預計民主、共和兩黨議員將至少辯論6小時，在當地時間晚間7時至8時（約台灣時間19日上午8時至9時）左右展開投票。

在兩黨議員開始辯論前夕，民主黨籍眾議院議長裴洛西又對川普補刀，她在宣布開始辯論時說：「如果我們現在不採取行動，我們就是怠忽職守。總統魯莽的行為導致有必要進行彈劾，這真的很可悲。」

她還說：「他讓我們別無選擇，我們今天所討論的是總統違反美國憲法的既定事實，事實上，總統對我們的國家安全及選舉的公正性持續構成威脅。」

針對眾議院即將展開彈劾表決以及裴洛西的發言，川普18日再度大暴走，光是一個上午就連發45條推文，句句充滿怒氣及不可置信。其中一條推文說：「你們敢相信嗎，我今天就要被激進左派、什麼事都做不成的民主黨彈劾，而我什麼都沒做錯！」還要求粉絲為他禱告。

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

隨著眾議員彈劾辯論持續進行，川普所感受到的急迫性也逐漸呈現在他的推文中，後續幾則推文以英文大寫字母呈現，甚至在句尾加了許多驚嘆號。他說：「激進左派、一事無成民主黨的惡劣謊言，這是對美國的攻擊，也是對共和黨的攻擊！！！！」隨後還有一則推文直接咒罵裴洛西是「史上最糟糕議長」。

Will go down in history as worst Speaker. Already thrown out once! https://t.co/Q6N2EVlp9j — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

(中時電子報)