溫差大容易使氣喘患者身體不適，而最近有醫師在節目中分享，半夜1名孩童被抱進急診室，無法吸氣、臉色發黑，經診斷後確認是氣喘發作，用藥後也恢復健康。不過，後來兒子爆出氣喘發作的原因，直接讓爸爸傻眼。

最近外科醫師江坤俊醫師在節目《醫師好辣》中分享，某天半夜，有名父親十萬火急的抱著無法吸氣的兒子進入急診室，經過檢查後，發現孩子是氣喘發作了，臉色都發黑了，好在吸藥之後，孩子的狀況也控制住了。

據孩子的父親所言，兒子的氣喘已經多年沒發作，這次不知為何，開車開到一半竟然就發作了，後來才趕到場的母親聽到兒子說，因為爸爸車上有奇怪的味道，才突然喘不過氣。這句話，讓媽媽手刀抓起鑰匙，就衝進丈夫車裡聞，結果竟發現有其他女人的香水味。

後來夫妻倆也因此事在急診室鬧翻。原來是丈夫出軌載小三，而小三噴了濃濃的香水，殘留在車上，導致兒子聞了之後，氣喘大發作。從而意外揭露爸爸的婚外情。

(中時電子報)