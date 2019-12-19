15歲劉姓少年今年8月7日凌晨因不肯睡覺，遭同住的39歲劉姓阿姨，將手腳用童軍繩綑綁後，喝令在裝滿水的浴缸中罰跪，不料3分鐘後竟離奇溺斃。檢警依殺人及妨害幼童 發育罪嫌將劉姓阿姨聲押禁見，劉女遭檢方起訴後，要求解除羈押，並坦承自己只是過度體罰，與侄子並無仇恨，怎麼會致他於死?但合議庭認為，劉女有逃亡之虞，因此駁回聲請繼續羈押。

檢警調查，劉姓少年為特教生，疑有過動傾向，常因躁動被阿姨責罵，鄰居也知道少年家中狀況，過去新北市家庭暴力暨性侵害防治中心曾接獲少年遭家暴的紀錄，但未出現過綑綁手腳的情形。

據了解，少年住家去年遭到祝融，全家才搬至三重與劉姓阿姨同住 ，由於少年母親於今年初罹癌病逝，阿姨便經常代為管教。昨凌晨3 時許，少年在家中吵鬧，阿姨多次規勸仍不見改善，便命他在地板上罰跪，眼看少年大力反抗，阿姨竟用童軍繩將手腳捆綁，喝令他跪在裝滿水的浴缸中，聲稱要讓他冷卻情緒。

阿姨隨後到戶外抽菸，3分鐘後返回浴室，驚見少年倒臥水中，已沒氣息，送醫不治，檢警勘驗後發現，少年手腳有遭綑綁痕跡，現場也發現童軍繩，但少年身高150公分，卻溺斃在僅40公分高的浴缸水中，疑點重重。

少年父親表示，事發時正在睡覺，不知發生什麼事，但據女兒透露，當時阿姨罵兒子的聲音非常大，連在房間都聽得到，因此檢方對父 親不知情的說法存疑。

檢方 認為劉姓阿姨涉犯重罪且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，少年父親則交保，劉女遭起訴後，向法院聲請交保，但法院考量，劉女所犯的是最親本刑10年以上的重罪，極可能逃避重罪而逃亡的可能，故非予羈押，顯難進行審判或執行的程序，因此駁回劉女聲請。

(中時電子報)