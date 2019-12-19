昨日首場總統政見發表會登場，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜正面交鋒！不少人對蔡頻頻看稿大為不滿，痛批根本「讀稿機」再現，更酸「連罵人都要翻頁」。網友更諷刺，蔡表現簡直可用「一擊即潰」形容，預測今日慘劇將造成她內心陰影，進而「技術性逃避」接下來的辯論會。

網友在PTT論壇發文《我覺得蔡英文會逃避辯論》，寫道：「今天光是政見發表蔡英文就一觸即潰了，我猜，蔡英文現在應該會害怕接下來的辯論會，以我對蔡的認識，她應該會選擇技術性逃避辯論會，可能會說月經來了，肚子痛或是小狗要生了之類的藉口吧，反正她應該會想躲在家裡！」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「哪有可能，對馬英九都沒在怕了」、「她前幾次選總統有逃避過辯論嗎？她這次幹嘛要逃避」、「韓導才想逃避好嗎？連背稿都懶惰的人，政見發表會還能剩個一分鐘，根本打混」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)