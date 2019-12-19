吃飽飯或吃到辛辣、油膩食物，胃酸分泌過多恐引起胃酸逆流、傷害食道，火燒心的感覺。除了吃胃藥外，日本50年以上經驗消化系專業醫師推薦，飯後嚼口香糖，能讓胃食道逆流症狀獲得改善。

早安健康報導，執業已54年的日本湘南預防醫學研究所所長，野村喜重郎表示，

有些人容易在飯後有胸口灼熱、酸液上湧的症狀，是因為，胃裡的食物變多，消化食物的胃酸過度分泌，導致胃壓變高的緣故。雖然大部分的胃酸會流回胃裡，但仍會殘留在食道，造成灼熱疼痛。建議飯後1小時嚼一片「無糖口香糖」，讓嘴巴不停嚼動、分泌唾液，有助中和胃酸，使黏膜上附著的胃酸被洗掉。

野村喜重郎指出，特別推薦給年長者、糖尿病患者等容易口乾的族群咀嚼無糖口香糖，改善胃食道逆流，但千萬別選薄荷口味，因為薄荷成分會讓下食道括約肌放鬆，更容易引發胃酸逆流。若不愛口香糖，也可以吃酸梅代替。

(中時電子報)