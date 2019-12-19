網家(8044)執行長蔡凱文指出，網家集團在2020年計畫將現在的倉儲導入自動化設備，並評估是否再興建新一座倉庫，讓像雙11銷售的高峰期間，都能維持相同的出貨水準。

網家旗下Pi拍錢包繼與玉山銀行推出信用卡後，昨天再與玉山銀行推出簽帳金融卡「玉山Pi拍兔Debit卡」，主要瞄準大學生、職場新鮮人等年輕族群，相較信用卡門檻降低、申辦容易，也可體驗行動支付帶來的便利，並享受與Pi拍錢包信用卡相同的消費回饋。

網家暨Pi拍錢包董事長詹宏志表示，Pi拍錢包目前使用族群主要落在25～45歲上班族，根據統計，目前全台灣超過20歲以上的成年人口中，有高達807萬人沒有信用卡，這都是潛在辦卡的客戶。為拓展使用族群，本次與玉山銀行合作推出Pi拍錢包簽帳金融卡『玉山Pi拍兔Debit卡』，除了20歲以上成年人可直接透過玉山銀行線上開戶申辦外，父母亦可替家中未成年子女辦理，使年輕族群無門檻地體驗行動支付的便利與優惠，擴大Pi拍錢包與P幣的應用族群，打造更全面的P幣生態系。

蔡凱文會後接受訪問指出，網家平均消費年齡層持續下降，尤其30歲以下出現高成長，「玉山Pi拍兔Debit卡」對與玉山合作的整個發卡量會有相當幫助。

此外，蔡凱文表示，向中華郵政承租的智慧物流中心，預計明年底完工，最快2021年上半年完成交付，並開始營運。在此之前，網家計畫明年將在北部一座現有倉儲，轉變為自動化倉儲，也將中部倉庫的自動搬運機器AGV遷往北部，並導入穿梭式自動倉儲（Shuttle Rack）、機器手臂等自動化設備，測試良率、平均故障時間、軟硬體整合等。未來佈建自動化倉儲節省的人力費用與投入設備來看，人事費用會大幅降低，設備費用不會增加太多，能夠幫網家省錢。

(時報資訊)