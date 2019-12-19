《晨間解盤》台股頻創高，量能影響後市(日盛投顧提供) 09:142019/12/19 時報資訊 日盛投顧提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周三台股開盤小跌跳空開出，強勢族群回檔整理，指數12100點之下震盪遊走；臨近中午12點2330台積電回神領攻，指數再度震盪攻高，終場收在12,122.45點，上漲25.44點，漲幅0.21%，再創波段新高。 OTC指數開高震盪，再創波段新高，但盤中部分中小型股票走弱影響，櫃買指數一路震盪走低，收盤下跌0.16%。 周三台股收小紅K棒，再創波段新高，短天期均線維持多頭格局，成交量微縮至1,481.12億元，後續上漲宜補量。日KD指標低檔震盪、MACD柱狀體持續走高。 (時報資訊) #台股 #解盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利劇院拆二戰炸彈，疏散人口創二戰後新高 21:322019/12/16 國際 逼近30元 台幣好強 創近18個月新高 04:102019/12/17 財經要聞 陸消費工業增速 攀5個月新高 04:102019/12/17 全球財經 馬光全年獲利 戰六年新高 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 美股再飆新高 台股攻高挑戰12000點關卡 09:242019/12/17 財經 《半導體》下一代「天璣」仍高貴，聯發科寫57個月新高 10:342019/12/17 財經 聯電今年獲6金2銀新高 連16年台灣持續改善競賽獲獎 11:142019/12/17 財經 A股三大股指走升 創業板創今年新高 11:092019/12/17 財經 《韓股》晶片股領軍，韓股創逾7個月新高 11:422019/12/17 財經 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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