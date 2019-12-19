全球經濟增長前景樂觀，但受到聯邦快遞股價重挫影響，周三美股標普500指數微跌，結束連漲5日的升勢，但仍守在歷史高點附近。

美國眾議院周三稍晚將就川普濫職和阻撓國會調查兩項指控進行歷史性表決，惟市場反應不大。

周三收盤，道瓊工業指數跌27.88點或0.1%，為28,239.28點。標普500指數跌1.38點或0.04%，為3,191.14點。那斯達克指數漲4.38點或0.05%，為8,827.74點，連續第5日改寫收盤新高。

小型股羅素2000指數收漲0.25%，盤中一度站上14個月新高。

臉書獲德銀調升目標價，終場股價上揚2.1%，對標普500指數的提振最大。

因支出龐大、全球貿易活動低迷，及與亞馬遜的關係生變，聯邦快遞下修2020財年獲利預測，股價應聲大跌10%，拖累道瓊指數表現。其同業優比速（UPS）跌1.9%。兩大包裹運送公司股價走跌，道瓊運輸股指數下挫0.9%。

(時報資訊)