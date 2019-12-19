2020總統大選首場電視政見會18日晚間七點舉行，國民黨總統候選人韓國瑜為第一位上台發言者，他猛批民進黨總統候選人蔡英文不愛中華民國、執政腐敗，重申自己若貪污將關到死，且若當選將重設特偵組。

以下為韓國瑜首輪發言全文：

全國同胞及海內外朋友大家晚安，感謝大家對韓國瑜的愛護及支持，讓我有機會跟大家一起為中華民國的未來做改變。

今天是公辦政見發表會，領導一個國家要做的事情非常多，首先要先問，我們到底是什麼國家？

我們現在到底在辯論什麼？到底是「中華民國」總統政見發表，還是「這個國家」的政見發表？

今天政見的發表是否該改成「這個國家」的政見發表？我長期以來，問蔡英文總統要帶國人同胞何去何從？

蔡英文總統過去都是用「這個國家」來稱呼「中華民國」，如果連國名都搞不清楚，我們後面的政見說明有什麼意義，眼前三條路，第一，妳根本不愛中華民國，第二，妳不要九二共識，為什麼妳一定要扣一個帽子在我頭上，叫做我們認同一國兩制？很多台獨的朋友把票投給妳，蔡英文有責任捍衛中華民國的主權，以及服務及保護台灣兩千三百萬人，如果蔡英文總統支持台灣獨立，要大聲講出來！這樣大家才知道妳要把大家帶到哪裡？我大喊三聲中華民國萬歲！（中華民國萬歲！中華民國萬歲！中華民國萬歲！）蔡總統妳可以跟著我一起喊，或是你要大聲說出我不支持台獨都要大聲喊出來！

人活著要穿衣服、要吃飯、要呼吸，我們政府國防內政外交，沒有一個清廉的政府一切都是竹籃子打水，沒有守好底下每一個都貪污，但是我相信民進黨執政在蔡英文領導之下很多人在貪污，而為什麼妳堅持要廢特偵組？凡是貪官污吏特偵組一定會徹查，妳廢了特偵組不就是為他們開路？讓他們不會被調查？我們納稅人繳這麼多稅，卻縱容這麼多肥貓在政府機關裡，我們前瞻計畫八千八百億，風力發電為什麼要花這麼多錢？

為什麼民進黨執政下高雄市現在每人負債這麼多錢？這一定要徹查，而未來如果我當選，我願意接受監督，同時呼籲所有法官檢察官，如果查到韓國瑜貪污你把我關到死，也跟典獄長說，如果我貪污被關，一天給我吃一餐就好，不必浪費公帑供應三餐，我們不應該像現在開政府賺大錢，

全台灣人民大家希望能夠安居樂業，大家要戰戰兢兢、競競業業，沒有一個清廉的政府就絕對沒有辦法有乾淨的政治，如果韓國瑜選上總統一定成立特偵組，立刻展開調查，韓國瑜的團隊也要被同樣標準檢視，我的團隊如果貪污同樣要受檢視，必須要建立有效率、廉潔的政府，蔡英文的政府讓全國人民失望、讓台獨的人失望。

(中時電子報)