大陸央視新聞用戶端19日報導，德國總理梅克爾當地時間18日在德國聯邦議院上重申，反對將華為公司排除在5G網路建設範圍之外。梅克爾指出，她贊成盡一切努力來確保網路安全。她說，「總理府希望阻止全面的華為禁令」，但否認受到「中國壓力」。

梅克爾說，華為不僅在德國，而且在歐洲其他國家都參與了第二代、第三代和第四代網路建設。上周，德國三大電信營運商之一的電信公司宣布，將在5G網路建設中採用華為的設備。

大陸官媒《環球時報》引述德國《商報》18日報導，德國執政聯盟中的社民黨內部17日通過一項提案，試圖將大陸華為公司排除在德國5G建設之外。而執政聯盟中另外兩黨基民盟和基社盟與總理府則正制定另一份文件草案，主張進一步收緊5G安全標準，但不排除華為。

德國聯邦政府將在明年初就華為參與德國5G網路建設問題做出決定。18日，面對議員質詢，梅克爾表示，她沒有受到所謂「來自中國的壓力」。

社民黨日前通過的提案指出：「在擴展5G網路時，不可靠的製造商應被排除在核心和遮蔽式子網路之外，尤其是在不能排除不受規則控制的影響、操縱或間諜活動的情況下。」提案中沒有提到華為，但被廣泛認為針對華為。德國之聲指出，執政聯盟內對該問題分歧巨大，但議員們強調他們的目標是在聯合政府內達成共識。社民黨議員齊默爾曼17日說：「我們會在明年1月推出藍圖，找到解決方案。」

梅克爾18日在聯邦議院接受議員質詢時強調「“我沒有聽說任何來自中國政府的壓力。」她重申，德國會堅持嚴格的安全標準，但不會禁止任何個別公司參與5G建設，「我反對排斥某一家企業，但是我支援盡一切可能確保安全。」

德國之聲報導，德國電信供應商都是華為客戶，他們先前也警告，如果德國政府將華為排除在5G供應商的名單外，恐將導致德國延後建設5G網路時程，並多花幾十億美元費用。基民盟議會黨團副主席弗萊17日表示，目前該黨的國會小組尚未針對華為相關的報告達成共識。

報導表示，美國一直指責華為的設備有「後門」能讓大陸監控其他國家，但華為駁斥這一指控。德國知名技術專業網站Golem.de近日還稱，西班牙電信德國分公司的一份秘密文件顯示，該公司沒有發現來自華為的間諜活動風險，「唯一的事件可以追溯到美國」。

(中時 )