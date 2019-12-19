美國俄勒岡州有關當局表示，一名歹徒今天在波特蘭郊區一處購物中心持刀攻擊數人，造成一人死亡與數人受傷，之後遭到逮捕。

美聯社報導，比佛頓市（Beaverton）警方說，富國銀行（Wells Fargo）內至少有一人遭刺，另有數人送醫。

警方說，歹徒攻擊數人後，偷走一輛車，開到郊區泰格德（Tigard），之後遭到逮捕。

華盛頓郡（Washington County）重罪小組接獲報案趕赴現場處理。

位於案發現場附近的Bella Salon美容院員工魯魯瓦奇（Noushin Luluvachi）告訴俄勒岡媒體The Oregonian/OregonLive，購物廣場停滿警車，當局命令商家持續關門。

富國銀行與Bella Salon美容院都設於購物中心內，這座購物中心還有一家信用合作社、Planet Fitness健身房、連鎖超市喜互惠（Safeway）與星巴克（Starbucks）等商家。

(中央社)