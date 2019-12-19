2020總統大選首場電視政見會18日晚間七點舉行，國民黨總統候選人韓國瑜在第二輪發言中反擊對手、民進黨總統候選人蔡英文以「1450」網軍言論來抹黑他，且迴避他提出的質問，要蔡說明「沒抓到的楊蕙如，還有多少？」

以下為韓國瑜第二輪發言全文：

謝謝宋楚瑜主席、謝謝蔡英文總統對我的指教！蔡英文總統非常遺憾聽到你剛才第一輪的論述，我跟你談的是大海的問題，你跟我談的是浴缸問題；我談的是公部門，二千三百萬台澎金馬同胞，我們的國家是什麼國家？要往哪一個方向？你跟我談太平島開石油，我的房子的事情，我希望第二輪的時候你繼續問我，我們家柴米油鹽醬醋茶怎麼來的？醬油、麻油、醋是不是去偷來的？

我覺得蔡英文總統的問題非常狹窄，我們今天追求是中華民國二千三百萬同胞最廣大公部門的利益，是台灣安全、人民有錢，還是台灣危險、人民貧窮？這麼重大的問題。

我舉最簡單的小例子，買房子，我選到現在沒有對蔡英文總統個人操守、品德提出任何質疑，我就說你的團隊，因為我覺得這是一個候選人互相之間基本的尊重。我們夫妻去買房子貸款，千辛萬苦，最後付不起，忍痛殺出，拜託！蔡英文總統，你三十多歲是買土地，我韓國瑜有說過嗎？你買十幾塊土地，若干年之後，你把土地全都賣了，你賺了一億八千萬，我有說過嗎？我覺得這是一個尊重。太平島挖石油，我有說過高雄市要挖石油嗎？你硬套到我身上。

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何況這些媒體在黑韓的，網路帶風向的，不就是你民進黨一手在豢養的嗎？今天抓到一個楊蕙如在網路帶風向，蔡英文總統勇敢告訴全國人民，沒有抓到楊蕙如，還有多少？你用納稅人的錢養網軍，用網軍打擊政治對手，我都沒有說，你居然說今天網軍與媒體黑我的資料，你拿到政見發表會提出來。你講的口氣，我完全無法接受。我根本完全不怕面對這些問題，但我們希望能探討更廣大國家前途與未來。

誠如你剛結束時，第一段，你說蔡英文總統值得信賴，經濟發展這麼好，克服一切困難。各位親愛的台灣同胞，2016年蔡英文總統當第一年總統，二千三百萬人選一個字，代表那一年台灣人民廣大心聲，是什麼字？辛苦的「苦」，第二年、2017年你繼續當總統，年底台灣人民選什麼字代表台灣人心聲，茫然的「茫」，第三年台灣人民選什麼字？翻轉的「翻」，今年2019年，你當了第四年總統，台灣人用一個字表達心中廣大心聲，是什麼字？是「亂」，亂七八糟的「亂」，苦茫翻亂，然後，你告訴大家你執政得非常好，亞洲四小龍老大。拜託蔡總統，真的扎扎實實執政，讓人民感動，化為行動，繼續投你一票，不要用欺騙，用這些數字。

我有一個板，請大家看清楚，我為什麼那麼擔憂台灣的未來？蔡英文總統說20年來經濟最好，

2018年，蔡英文總統執政，有三萬家公司全部解散，比前一年，2017年增加30%，2018年我們歇業的工廠高達4千家，比前一年增加45%，2019年10份出口訂單連續12個月負成長，你還要說我們是亞洲四小龍最好的？

2019年第三季製造業生產值成長下降，負成長7%，2019年10月份景氣概況，連續10個月我們是轉趨弱的黃藍燈，也是今年，你自己用的金管會主委顧立雄主委公布的，今年前三季，全台灣股票上市公司損失衰退將近20%，另外，我再告訴你可怕的數字，2018年台灣勞動階層，不到三十歲，一年實質收入只有39萬2千元，比1998年，20年前的43萬3千元，還要低4萬元，這都是你的政府公布的數字，這麼差的成績與經濟表現，你還要告訴台灣人民，我們經濟好得不得了。

蔡總統，面對問題，解決問題，突破困難，台灣人心軟，會因為感動投你一票，但不能用欺騙的數字。你動不動講觀光業，創下歷史最高，公布了1100萬觀光客到台灣。親愛的台灣同胞，只要轉機，兩隻腳踏進桃園中正機場，不進台灣，轉飛出去的外國人也算一個觀光客。

麻煩你，苦民所苦，接近基層民眾，看看觀光業，遊覽車、計程車、餐廳、民宿禮、品，甚至賣茶葉的茶農、賣珊瑚的商人，你去問一問，真的是淒慘的慘，慘得不得了。高雄市遊覽車公會理事長128輛的遊覽車，只剩下1輛，賣掉了127輛，然後你還要告訴全台灣同胞說，我們觀光業非常好，不斷欺騙，我們完全無法忍受。

你說台商大量投資回台灣，你很驕傲說七千億台幣，結果一查「零」，一毛錢沒有回台灣，這都不斷欺騙，為什麼不能開大門走大路？為什麼治理國家要用欺騙的數字，要走邪門歪道，我百思不得其解。台灣人民這麼信任你，這麼信任民進黨，讓你們立法院過半，你就好好執政，讓我們老百姓安居樂業，票就自然投你了，怎麼不斷欺騙呢？

另外一點，蔡英文總統執政，我們所有對外貿易，台灣已經變一個孤兒了。明年開始RCEP，韓國、中國大陸、印度尼西亞、寮國、泰國，全都一個經濟區。然後以日本為主CPTPP，又是一個圈，加拿大、墨西哥、智利，中間重疊有日本、馬來西亞、汶萊、新加坡、澳大利亞、紐西蘭，全部都互相經濟整合，親愛的台灣同胞，看看我們中華民國國旗，我們變成國際經濟的孤兒，我們進不去，我們所有產品賣到這些國家，全部要加關稅，他們互相零關稅或優惠關稅，我們東西賣不出去，人進不來，民進黨執政，台灣怎麼發大財？如何發大財？如何讓人民安居樂業？

這個圖清清楚楚，蔡總統你執政了三年半，你沒有在所有自由貿易簽訂中得到任何突破，連陳水扁總統都可以用中國台灣加入各種國際組織開會，馬英九總統是用中華台北，我們現在外交在你當總統之下，一步都走不出去，在加這經濟圈，我們的未來怎麼得了？

知恥近乎勇，你民進黨執政三年半真的不行，台灣人民用苦茫翻亂表達心聲，你要面對這問題，如果台灣人民給你這個機會，你要先承認過去四年執政真的是一敗塗地，我覺得台灣人民或許會感動，但不能再用欺騙方法，欺騙的數字，你的經濟做得非常好，我相信我們絕對無法接受。

(中時電子報)