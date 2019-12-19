2020總統大選首場政見發表會昨正式登場，國民黨代表韓國瑜上台後即掌握整場發表會風向，將炮口對準民進黨蔡英文狂轟，讓蔡有些措不及防，回應略顯慌亂。對此，民進黨高雄市議員陳致中相當不滿，痛批韓國瑜「整場發表會絕口不提政見、喊ROC是莊孝維」。

韓國瑜昨在政見發表會首輪發言先是大喊了三次中華民國萬歲、且重大政見主張上任後「重設特偵組」，調查蔡英文執政期間大家所懷疑的案件立案調查，並且嚴查蔡英文的8,800億前瞻計畫；風電2兆元預算，以及調查為何高雄市府這十多年來為何欠債這麼多？韓國瑜更不諱言地說，「蔡英文政府讓全國人民失望、讓台獨的人失望」。

看完政見「發表會」的陳致中，昨晚在臉書極不滿痛陳韓國瑜2點質疑，第一，「政見會絕口不提政見，從頭到尾罵別人，這是哪招啊？！」。第二，「你(韓)在台灣喊100次R.O.C.萬歲又如何？你有guts的話敢不敢在『中聯辦』喊，喊1次就好，做不到就閉嘴！你若真心捍衛主權，還會跟一國兩制執行單位把酒言歡，莊孝ㄟ！」。

(中時電子報)