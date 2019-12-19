高雄一名個性強悍的鄭姓女子，去年9月間前男友邀約她吃晚餐，但約會時卻不斷有女子傳來簡訊，事後前男友還丟下她自行搭車離開，一氣之下凌晨前往男方住處理論 一見男方開門，變持尖刀刺向男子胸口，男方左胸及手臂遭刺重傷逃向對面大樓求救，鄭女行兇後逃逸遭警方逮捕，高雄地院依殺人未遂及強制罪判處鄭女有期徒刑7年10月，全案仍可上訴。

去年9月間，高雄鳳山一處社區凌晨突然傳出「我快死了，快救我」的呼救聲，一名男子跑到住處對面大樓管理室求救，大樓管理員趕緊報警送醫，發現男子左胸被刀刺傷，左手肘關節也有2處刀傷。

事後警方調查，案發前男子曾與鄭姓女子在騎樓外爭執，當場被女方持刀攻擊，還跑了50公尺求救，當時鄭女還跟在他旁邊，最後丟下滿身是血的前男友，還刺破對方座車4個輪胎後離開。離譜的是，女方逃亡時，還在男友臉書上po文狠嗆，「沒死算你命大，死了算你活該。」

警方以車追人，4小時後逮捕鄭女，她表示楊男是她前男友，兩人已分手1年多，前一晚約她共進晚餐，2人用餐之後到西子灣聊天，但過程中 不斷有別的女生傳訊息給他，2人大吵一架後不歡而散。

鄭女說，楊男自行搭計程車離開，她不滿大老遠開車約會卻被丟包，打電話理論，楊男說要補貼她油錢，但到了他住處，他的手機又有女子傳訊，2人再度吵架後，不過她否認行凶，辯稱拿刀作勢自殘時，是前男友拉扯時自己受傷。

(中時電子報)