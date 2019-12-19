Celine今晨被送到醫院急救。班家班學生提供

Celine仍未脫離險境。班家班學生提供

班鐵翔和妻子Celine這3年來不堪其擾，官司纏訟有段時間。取自臉書

62歲資深演員班鐵翔今（19日）凌晨1點多發現妻子Celine在家中服藥輕生，緊急將她送往台北忠孝醫院急診室，目前仍未脫離險境。

班鐵翔2016年與妻子藺婉容（Celine）結婚，夫妻倆這3年來飽受班鐵翔前女友劉小姐指控他吃軟飯、劈腿等毀謗攻擊，今年9月底，班鐵翔夫妻為捍衛聲譽曾召開記者會，反告劉小姐誹謗、恐嚇，並求償300萬元；班鐵翔夫妻在記者會曾透露，事件的延燒讓2人深受折磨，班鐵翔這3年來遭逢低潮，Celine甚至長期失眠、吃不下，亦接受精神科治療。

此外，徐姓女作家曾指班鐵翔在家門口強吻她，班鐵翔一怒之下也告上法院，上個月中開庭。Celine曾向媒體表示，劉小姐在分手後心有不甘，放話：「看到你（班哥）就想打你，讓你在業界活不下去。」除了恐嚇勒索，班鐵翔因名譽損失也影響工作，Celine為這2件桃色官司找了5位律師燒百萬悍衛老公清白，官司已纏訟3年。

班鐵翔說，昨晚與老友聚會回家後發現Celine不太對勁，叫她叫不醒，一看旁邊有一堆藥，立刻叫計程車把Celine送到忠孝醫院急診室，灌腸之後她仍情緒激動，力氣大到要4到5個醫生抓住。

班鐵翔無奈表示，從跟前女友及徐姓女作家打官司後，Celine就開始接受精神科治療，今天他跟前女友的官司重審開庭，加上Celine昨晚看到徐姓女作家在社群媒體的PO文，忿忿難平才做出失去理智的行為。由於班鐵翔自己顧不了，找來住在附近的班家班學生幫忙。

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