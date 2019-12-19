國民黨總統參選人韓國瑜，雖民調不斷落後，支持者「韓粉」卻堅若磐石，尤其勞工基層更以「庶民」自居，主張「庶民選總統，總統選庶民」。網友直言，自己最近坐到不少計程車都掛有國旗，而這些勞力工作者平常不接民調電話，很可能正是民調無法反映民意主因；這些人這麼挺韓，可見民進黨敗象已露。

網友在PTT論壇發文《司機倒戈挺韓 政策打動人心》，寫道：「計程車等勞工階級，很多原本都是綠營鐵粉，但最近坐到不少台車，都掛有國旗。這些勞動階級，平常不接民調電話，很可能是民調無法真實反映的主因。」

發文網友更直言：「從司機挺韓的現象來看，民進黨敗象已露，庶民政策才能打動人心。」

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「司機不喜歡看稿又結巴，然後不會講台語的天龍人」、「我老婆他們家深綠，明天都不投票了，你說呢？」「司機有藍也有綠，這個族群大概五五波吧」、「還真的是有，昨天在高雄大順路上看到的」、「我也有看到」、「這些韓粉還真死忠」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)