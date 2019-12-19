台積電（2330）19日除息2.5元，試撮股價下跌，開盤開在340元，下跌2元，呈現小貼息。台積電18日、在除息前一日，股價漲多休息，終場小跌0.5元，跌幅0.14％，收在344.5元。

法人指出，台積電利多因素有三：一是主要7奈米客戶對2020年上半年的展望強勁。二是明年第二季開始量產的5奈米訂單動能穩固。

三是5奈米製程學習曲線，比預期迅速拉抬毛利率。台積電自今年起，每季配息，法人預估，台積電每股配息將達到12元，殖利率為3.5％，依然具吸引力。

法人預估，台積電明年第一季營收將連續攀升，卓越成長得力於主要7奈米客戶。由於蘋果和AMD的銷售情況都比預期好，且都採用台積電7奈米晶圓。蘋果業務主要歸功於iPhone11銷售情況優於預期，以及即將推出iPhone SE2機型，A13晶片訂單動能遠超出預期。

AMD的部分，7奈米筆電APU將於1Q20襲市，加上伺服器和桌機市占均有成長，法人預估，AMD的營收貢獻

(工商 )