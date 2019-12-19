隨著網路平台的崛起，除了YouTuber外，各類的「直播主」如雨後春筍般迅速竄生。這當中不少人靠著直播爆紅，從而一夕致富，正如這位來自英國肯特郡(Kent)的20歲女子。她靠著在網路平台「OnlyFans」販賣「大尺度影音」月入2500英鎊(約台幣10萬元)，在賺到足夠的前後，她將「工作辭掉」，並買下了一棟21萬英鎊(約台幣800萬元)的豪宅。

據《太陽報》報導，這位女子在「OnlyFans」化名為「BunnyRoseX」，她透過販售一些「大尺度影音」賺錢，一張照片賣4英鎊(約台幣160元)影片則收取17英鎊(約台幣680元)。Bunny表示，在工作的過程中有時會收到一些奇怪的要求，如舔腳或膝蓋等。

除了現金支付外，她也透露在工作中常常會收到粉絲的禮物，上至包包下至鞋子。不過她最想收到的還是「亞馬遜」的優惠券。因為她不希望自己家裡的地址曝光。至於家人對她的工作想法如何，已經訂婚的Bunny笑稱，未婚夫和家裡的人完全支持她的選擇。不過她也坦言，「不是每個人的想法都這麼開放。」她說道，「有一些人因為我的工作輕視我」，「我真的很討厭人們自以為是地評論」。

關於她的未婚夫，Bunny表示兩人的關係反而因為她的工作有所提升。她表示，這項工作，對於他們的性關係有正面的影響，不過她也說道，「不過你必須在這件事上和工作之間畫上一條明確的界線。」目前，Bunny已經將這份工作「辭掉」，並將自己的帳號刪除退出了平台。

(中時電子報)