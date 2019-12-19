受惠於記憶體晶片需求回溫，美光上季獲利優於市場預期，且高層看好營運在本季觸底後，於2020年復甦的前景，同時又宣布已經取得所有向最大客戶中國華為供貨所需的許可，周三美光盤後股價上漲4.45%，報55.39美元。

獲海納國際集團（Susquehanna International Group,SIG）將其股票評級由「中立」調升為「正面」，亦為美光股價帶來提振。

美光宣布第一財季（截至11月28日）營收為51.4億美元，雖較前一年同期的79.1億美元下跌，但優於分析師預估的50.1億美元。可歸屬公司淨利為4.91億美元，相當於每股43美分，較前一年同期的淨利32.9億美元、每股盈餘2.81美元大幅下滑。經調整後每股盈餘為48美分，優於分析師預估的47美分。

美光表示，公司提出了申請，並於最近收到所有能為某些產品提供服務，並為華為行動和伺服器事業提供新產品的許可。不過美光也表示，這些許可對未來幾季的營收應該不會有顯著的影響。

美光預估第二財季營收介於45億～48億美元，分析師預估為47.8億美元。

雖然第二財季預測乏善可陳，但執行長莫羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示：「以我們強大的執行力，以及持續改善的產業環境，我們樂觀相信美光的第二財季，將成為財務表現的周期底部」。他並看好公司業務將在2020財年第三季復甦，他表示：「最近的業務趨勢讓我們樂觀認為業績將在第二財季觸底，並在2020年下半年持續復甦」。

(時報資訊)