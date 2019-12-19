2019年全球債市大放異彩，在市場低利環境延續的預期下，新興市場債擁有相對於成熟市場較高殖利率、高成長性兩大優勢，預期2020年更將為投資市場一大亮點，持續吸引更多資金投入，國內ETF龍頭元大投信看好商機，推出元大新興債ETF傘型基金，12月18日至12月20日展開募集。

新興債市殖利率吸引人，雖然市場變數高於成熟市場，但透過投資組合配置，並謹慎控制下檔風險不僅能捕捉長線行情，更能降低波動度，以元大新興債ETF傘型基金為例，其所追蹤的ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數及彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數過去數據顯示長期波動度低，投資人可利用新興市場美元主權債的潛在報酬成長空間，搭配中國政金債的抗震性質，建立更兼顧報酬表現與抗震的投資組合。

在資產配置中，除了藉由股票型基金適度創造資產增值潛力外，也能透過債券型基金分散風險，對於著手退休準備的投資人，應隨退休時限遠近增加波動度低的債券型基金比重，提升個人資產抗震力。

美元指數2018年以來震盪走升，未來在各國央行持續低利率下，仍有進一步上漲空間，選擇新興市場美元主權債，雖殖利率略低於新興市場當地貨幣主權債，卻能免去新興市場國家貨幣因風險事件而產生匯率波動之風險。尤其面對潛在市場變數，美元資產將成為資金避風港，新興市場美元主權債是投資人的較佳選擇。

(時報資訊)