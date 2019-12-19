眾院通過！川普成美史上第3位遭彈劾總 09:142019/12/19 中時電子報 吳映璠 、 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 眾議院毫無懸念成功彈劾川普，讓川普成為史上第三位被眾議院彈劾美國總統。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美東時間18日晚間，美國眾議院進行針對彈劾美國總統川普的2項條款表決，眾議院率先通過指控川普「濫用職權」的條款，最終票數為230贊成票對上197反對票，讓川普成為史上第三位被眾議院彈劾的美國總統。 眾議院後續針對指控川普「妨礙國會調查」的條款進行投票表決，最終同樣表決通過。 (中時電子報) #川普 #美國 #彈劾 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 推特總司令 川普單日發文123則 04:102019/12/16 全球財經 眾院彈劾在即 有利川普民調不降反升 16:232019/12/16 國際 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 21:012019/12/17 兩岸 川普的耶誕禮很頭痛 04:102019/12/18 論壇廣場 彈劾我等同對民主宣戰！川普6頁信飆罵裴洛西 10:392019/12/18 國際 川普若連任 華爾街驚爆將發生3件大事 00:022019/12/19 財經 不受控！川普連任3大事恐發生 00:032019/12/19 國際 川普若連任 鮑爾丟官機率高 04:092019/12/19 全球財經 國際熱門新聞 毫無懸念！川普將成美史上第3位遭彈劾總統 - 時事 彈劾表決前夕他臨陣跳槽 川普樂翻了 - 國際 盯死大陸！美要拉攏這3國打造「印太四眼」 - 國際 裴洛西彈劾前再補槍 川普慘哀求禱告 - 國際 變卦？華為在德恐出局 非老美出手而是他 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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