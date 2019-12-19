美東時間18日晚間，美國眾議院進行針對彈劾美國總統川普的2項條款表決，眾議院率先通過指控川普「濫用職權」的條款，最終票數為230贊成票對上197反對票，讓川普成為史上第三位被眾議院彈劾的美國總統。

眾議院後續針對指控川普「妨礙國會調查」的條款進行投票表決，最終同樣表決通過。

(中時電子報)