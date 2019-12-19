現在有許多手機都支援無線充電，近日則有網友在PPT上詢問，在家都用無線充電，最近考慮公司要不要也買一個，大家有用無線充電嗎？貼文一出隨即引發熱議，有經驗的網友也點這些致命缺陷勸道，別買，會後悔。

近日有位網友在PTT貼文分享，他的手機都放在固定位置上，因此 無線充電真的好方便，桌上擺個直立式的手機座， 床頭櫃也擺個不用對準的大型充電版就能輕鬆充電。最近也在考慮公司要不要也放一個， 反正在公司的時候，大概有80%的時間都待在座位上。原PO並提問，請問大家有用無線充電嗎？

貼文曝光後，也引起網友熱議，「沒有很方便，想要邊充邊用就不行」、「充超久，不知道要充到民國幾年」、「用了一年多，只有睡覺時用，其他時間都還是插線」、「曾是愛用者，但是後來覺得沒有很方便，因為有時候感應不好，也會有過熱的問題，所以後來就不用了」、「很難用，買了會後悔」、「手機不插線，但是無線充電盤還是要找地方插著阿」。

不過也有網友認為無線充電其實真的方便，「我都睡覺時放到上面然後，早上起來就滿了，不用拔插、不損接頭真好用」、「一分錢一分貨吧！我用是覺得很好用啊」。

(中時電子報)