墨西哥公路重大車禍 至少14死12傷 10:342019/12/19 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥哈里斯科州（Jalisco）公路發生重大車禍，一輛載著一家人前往海灘度假的廂型車撞上卡車後起火燃燒，造成至少14人死亡和12人受傷。 死者包括5名兒童，而傷者中有1名成人和1名幼兒傷勢嚴重，被空中救援送醫急救。罹難者部分已成焦屍。 哈里斯科州當局聲明指出，肇事的日產Urvan廂型車追撞裝載木梁、停在路肩的卡車。 根據現場的路透社攝影記者，事故後公路大致封閉，讓鑑識人員將遺體移出車輛殘骸、套上黑色屍袋，並以隸屬州法醫官的白色廂型車載走。 (中央社) #廂型車 #公路 #卡車 #12 #墨西哥 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 眾院通過！川普成美史上第3位遭彈劾總統 - 時事 民主黨小心！ 彈劾其實幫了川普 - 國際 盯死大陸！美要拉攏這3國打造「印太四眼」 - 國際 裴洛西彈劾前再補槍 川普慘哀求禱告 - 國際 彈劾表決前夕他臨陣跳槽 川普樂翻了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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