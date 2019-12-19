墨西哥哈里斯科州（Jalisco）公路發生重大車禍，一輛載著一家人前往海灘度假的廂型車撞上卡車後起火燃燒，造成至少14人死亡和12人受傷。

死者包括5名兒童，而傷者中有1名成人和1名幼兒傷勢嚴重，被空中救援送醫急救。罹難者部分已成焦屍。

哈里斯科州當局聲明指出，肇事的日產Urvan廂型車追撞裝載木梁、停在路肩的卡車。

根據現場的路透社攝影記者，事故後公路大致封閉，讓鑑識人員將遺體移出車輛殘骸、套上黑色屍袋，並以隸屬州法醫官的白色廂型車載走。

(中央社)