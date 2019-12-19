推動高能效創新的安森美半導體宣布，將在CES 2020展示應用於智慧家庭、聯接的建築和個人IoT的各種創新技術。

語音控制和語音用戶介面的興起使得音頻處理對於實現各種建築自動化和家庭應用至關重要，安森美半導體本屆CES將做兩個演示，採用LC823455，提供可攜式聲學方案的關鍵特性及支援VUI，一個Strata賦能的身歷聲揚聲器能夠通過藍牙串流音樂，將展示各種先進的音頻功能，包括基於觸摸感測器的音量控制和語音指令。

安森美半導體認為，聯接的照明在智慧家庭和建築中具有最高的增長潛力，由包括照明作為服務及能降低能耗的新功能所帶動，聯接的照明平台是用於開發工業LED照明應用的高能效方案，該平台將提供由RSL10系統級封裝支援的低功耗藍牙聯接，以及用於大功率有線聯接的乙太網供電，將演示調光和開/關功能。智聯建築的演示將進一步展示更多的低功耗方案，它結合Zigbee GreenPower、能量採集開關和智能無源感測器，展示擁有環境感知和控制的完全免電池的無線方案。

安森美半導體的IoT專知還伸展到視覺系統，如智慧門鈴、AR/VR/MR、家用網路(IP)攝影機和可穿戴設備，安森美展示這技術的演示區將顯示多樣化的智能成像能力，包括採用4次片上高動態範圍(HDR)曝光的高性能4K感測器。針對電池供電的安全防衛攝影機，安森美半導體將展示低功耗400萬畫素(MP)HDR方案，一個基於AR0237IR CMOS影像感測器和Ambarella CV25人工智慧(AI)系統單晶片(SoC) 的反欺詐人臉識別演示，將影像監控提升到新的安全級別，證實在白天和晚上都有效。

(時報資訊)