18日舉行首場總統大選政見會。(圖／中選會提供)

2020首場總統政見發表會。(影／取自蔡阿嘎YOUTUBE)

18日總統大選政見會結束後，網路紅人蔡阿嘎立刻就發布「30秒看完精華」影片，幽默口吻加上神模仿3位候選人，讓網友看了都笑翻，直呼「這30秒可以說是相當精闢」。

蔡阿嘎先是戴上頭套，模仿國民黨總統候選人韓國瑜，大罵「蔡英文就是爛！你們就是黑韓，4年前投了蔡英文，你們有後悔嗎？有後悔嗎？」之後又戴上假髮和眼鏡扮成蔡英文，「我再爛，也沒你爛，而且我上過蔡阿嘎的節目，你沒有」，幽默重現藍、綠在政見發表會上的唇槍舌戰。

最後模仿親民黨總統候選人宋楚瑜，「反正我政見在講甚麼，大家也沒在聽，那你們這段，就先睡吧」，還搞笑在臉上後製「邊緣」，來形容他被在蔡、韓之間的處境，影片一出就引起網友熱議，笑稱「這30秒可以說是相當精闢」。

而最後蔡阿嘎還釋出拍攝花絮，就是戴韓國瑜頭套的他，想和兒子蔡桃貴握手、抱抱，但兒子似乎是覺得奇怪，所以拒絕，直到他脫下面具，蔡桃貴才願意給他抱。

(中時電子報)