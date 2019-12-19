大選進入最後緊鑼密鼓階段，據了解，國安局已經在日前邀請親民黨正、副總統候選人宋楚瑜、余湘進入國安局，聽取由局長邱國正親自報告「極機密」的國家安全情勢簡報。據了解，國民黨候選人韓國瑜、張善政也已選定在12月27日前往國安局聽取簡報。

據了解，國家安全情勢簡報由國安局長邱國正率領3位副局長與各處室主管參加，除了報告目前我國安全情勢外，對於各陣營事先提出關切的國內外議題，國安局都將在簡報中進行充分說明。

每年屆總統大選前，國安局都會邀請候選人前往國安局聽取「國家安全局簡介暨安全情勢分析」簡報。國安局自民國89年第10任總統、副總統選舉，即建立向各組總統、副總統候選人施行「國家安全局簡介暨安全情勢分析」簡報機制。

國安局表示，今年援過去往例安排第15任總統、副總統各組候選人於12月13日至12月30日，擇日到國安局聽取簡報，國安局將與各組候選人就我國家安全面臨之實況進行意見交流，並協助各組候選人瞭解當前國內外安全情勢現況與發展，希望共同維護國家安全與國家利益。

(中時電子報)