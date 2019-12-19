2020總統大選首場政見發表會，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜互有攻防，其中蔡英文頻看稿，連講溫馨小故事都得把稿拿出來讀，引起議論。有網友問及，前總統馬英九的辯論能力有比蔡好嗎？對此，有網友直言，蔡辯論最大問題出在「很明顯沒有領導人風範」。

對於韓國瑜昨在政見會上細數在高雄的政績，頻提庶民、苦人多，蔡英文則強調自從她擔任總統之後，解除健保欠費鎖卡，讓沒錢繳健保費的人也能受到健保照顧；小攤商與傳統商家受到電子商務與共享經濟影響生意受到衝擊，因此用國旅卡補助與夜市抵用券，現在夜市營業額普遍成長兩到三成。

網友liveforhappy在PTT發文指出，馬的辯論能力有比蔡好嗎？該網友覺得馬英九、蔡英文以及前總統陳水扁，辯論能力好像各有千秋，有的擅長論述、有的擅長分析，也有擅長比喻的。

對此，網友紛紛回應表示「蔡很明顯沒有領導人風範」、「以前馬跟蔡辯過，蔡被電慘」、「蔡有辯論能力？」、「二個人最相同地方，內容空洞」、「形容詞比較有煽動力 大家愛聽，馬、韓都表現很棒」、「蔡沒稿就不會說話了」、「政見辯論 還沒有人可堪與扁比擬」。

(中時電子報)