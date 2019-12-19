看來球迷沒多久就能在林書豪的社群媒體上面，看到屬於他的上季NBA總冠軍戒指真實樣貌！因為目前效力大陸CBA北京首鋼的豪哥自爆，他的總冠軍戒指已經寄到他的加州朋友家中，預計在1周內就可以寄到大陸，屆時就可公開了。

「我已經把我的NBA總冠軍戒指寄來中國大陸了，預計一周內就會到了，暴龍把我的總冠軍戒指寄給我在加州的朋友那邊，」林書豪在IG上回覆球迷詢問時表示，「我聽說戒指很大，但我不想提前看到，我只想趕緊親眼看到這枚戒指。」

林書豪也再次被問到自己未來到底會繼續留在CBA，或是回到NBA打球的想法，他的回答仍然相當制式，「這要看情況，以我目前來說，我對NBA或CBA都抱持開放的態度，但我現在還沒認真想過這問題，因為我只活在當下。」

只是最近林書豪最被熱議的，還是他老是遭到對手小動作伺候，弄到遍體麟傷的慘狀，也讓豪哥忍不住抗議，「他們可以用很強的身體對抗，但我也希望可以健康打下去，我想要被保護，我的意思並非是說需要給我什麼很好的尺度待遇。」

「因為我已經31歲，而且我也受過不少傷痛，我的身體是最重要的，我真的希望可以擁有公平的打法，不要害我因為小動作受傷！」林書豪說。

(中時 )