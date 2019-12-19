「京城建設今年有2個大轉變，除了在農16特區推高級商辦，還會推出住宅預售案。」陳添進說，為了搶攻住宅和商辦市場，明年農曆年後，京城建設將在農16特區的龍勝路第一排，推出地上32樓、地下6樓的「京城龍勝」商辦建案，每戶規劃50到95坪，每坪售價38至45萬元，總銷金額估計可達80億元，可望改寫商辦行情。距離京城建設上次推出商辦建案（「京城CBD」），已過10年。

此外，一向以賣新成屋為主的京城建設，迎戰2020年也調整戰略，重返睽違15年的預售案市場。京城建設看準「高雄橋頭科學園區」將啟動，遂在橋頭區橋新一路和省道路口，推出地上15樓、地下4樓的「京城森遠」預售案，主打面對都會公園第一排、700坪中庭花園等特色，總銷金額32億元。

「京城森遠」規劃22到42坪的2到3房，共506戶，每坪均價17萬元，算一算，500萬出頭就可入手，潛銷一個月已賣出上百戶。

京城建設過去代表作品。（圖／業者提供）

12月6日，行政院核定通過「高雄第二園區（橋頭園區）籌設計畫」，預計明年底提送二階環境影響評估報告書，科技部也已啟動招商作業，主要導入AIoT物聯網相關產業，預估創造年產值約1000到1800億元，提供7500到1100個就業機會。

負責銷售「京城森遠」的上揚國際業務林建名表示，「京城森遠」距離橋頭科學園區車程僅約5分鐘，到捷運紅線青埔站和都會公園站步行都在10分鐘以內，採買可到全家、全聯、橋頭第一公有市場等，車程約5分鐘，學區包括仕隆國小、橋頭國中楠梓國中等，車程都在10分鐘以內。距離楠梓加工區也只有10分鐘車程，吸引許多在加工區上班的員工來買房。

(中時電子報)