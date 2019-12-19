退將、國民黨不分區立委第四名的吳斯懷，因曾赴對岸參加「中共孫中山紀念活動」聆聽大陸國家主席習近平談話，並起立聆聽中華人民共和國國歌遭抹紅，民進黨因而發起「拒投國民黨，吳斯懷下架吳斯懷」，讓2020大選增添變數。對此，吳斯懷今接受電台專訪表示，確實有人向他建議主動退出不分區名單，但他是名單內唯一的軍系背景，一旦退出未來四年就缺少一席軍系立委，國民黨不分區也會少一席，因此願意為黨忍辱負重。

面對曾經前往人民大會堂飽受批評，吳斯懷今接受專訪澄清，當時是參加「中山黃埔兩岸情論壇」演講，會中講了中華民國8、9次；吳斯懷強調，原本行程也沒有安排去人民大會堂，前一天臨時通知出席紀念國父誕辰活動，事前不知道由習近平主持，現場團員也沒人跟著唱中共國歌，站立聆聽是基於國際禮儀，僅此而已，卻被抹紅三年多。

針對曾在陸媒教導共軍如何對抗美軍，吳斯懷說，會有這樣看法的人代表沒看完節目，節目中是討論中東有危難中國要撤僑，完整論述告訴中共沒有能力撤僑，因為目前只有美軍有能力，結果被斷章取義，教導共軍對抗美軍是誤解。

吳斯懷說，排入國民黨不分區飽受各界批評是始料未及，民進黨許多立委候選人甚至以下架吳斯懷為競選口號，吳斯懷說，各政黨立委候選人應該告訴選民要推動的政見，如果參選目的是下架吳斯懷，怎麼幫選民服務、監督政府及立法修法。

吳斯懷坦言，確實有人建議他主動退出不分區，這些聲音他都聽到了，但他認為不分區不是自己去爭取，而且名單內只有他一個軍系立委，如果退出不僅國民黨不分區少一席，往後四年立院也沒有軍系立委，基於這些原因願意忍辱為黨。

吳斯懷強調，他與韓國瑜都是心心念念捍衛中華民國，堅持九二共識、一中各表，堅決反對台獨，試問支持台獨的政黨候選人，敢不敢公開喊台獨建國。蔡總統執政三年多來，兩岸關係惡化，對民生經濟直接造成衝擊，吳斯懷也向年輕人喊話，他曉得有些年輕人不喜歡他，但這三年多來待遇有提高嗎，找工作有比較容易嗎？政府應該給年輕人職場就業機會，而不是激化兩岸關係，讓年輕人整天活在未來恐要上戰場的恐慌。

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(中時 )