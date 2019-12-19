台積電(2330)第2季現金股利今(19日)除息，每股配發2.5元，開盤參考價342元。台積電開低2元為340元，暫時呈現貼息的狀態。周三，外資轉賣台積電9352張。

台積電ADR周三收59.1美元，下跌0.13美元或0.22%，折合新台幣每股約357.35元。台積電周三收在344.5元為歷史次高價，今日則隨ADR小跌開出。

隨著前景展望樂觀以及壓寶填息行情，台積電本周二股價收盤創下345元新高，周三股價收盤344.5元仍在高檔，今早股價開低2元為340元，盤中一度回到平盤342元，但並未如預期迅速填息；填息目標價為344.5元。

台積電今年起改為每季配息，第1季現金股息每股2元，已於9月19日除息，並於10月17日發放，第2季現金股息每股2.5元，今日(12月19日)除息，總金額648.25億元，預計明年1月16日發放。

看好5G帶動明年成長力道，外資紛紛調高台積電明年營運預估及目標價，外資預期，台積電明年營收將高成長，將較今年成長逾15%。外資在周一(16日)賣超台積電1萬4085張後，周二轉賣為買，買超572張，但周三再度賣超9352張，本周三個交易日以來，外資對台積電賣超22865張。

(時報資訊)