廣明(6188)旗下達明機器人今年參加日本國際機器人大展(iREX)，展出3大產品系列：智慧堆棧方案，AI機械手臂，工廠智能管理系統TMmanager等。從生產線人機協同，快速整合智慧堆棧應用方案，及整合人工智慧AI視覺，提升自動化生產的檢測效能，並將生產製造連結工廠智能管理系統，虛實整合全面落實智慧製造的大未來。

一、智慧堆棧方案：達明機器人此次推出TM Operator系列首發新品─ TM Palletizing Operator，是一款強調可立即應用的智慧堆棧專屬作業系統單元，內含應用導向軟體，協助使用者輕鬆設置棧板規格，事前進行堆棧模擬與碰撞偵測，將以往需要三個月到半年整合的時間，縮短至五分鐘即可完成智慧堆棧設定，即可馬上上工。TM Palletizing 智慧堆棧完整解決方案，為台灣第一榮獲國際第三方安全認證ISO10218-2的智慧堆棧系統模組，另外也榮獲CE、13849-1的國際認證，適合使用於倉儲物流、食品業及製造業。

二、AI機械手臂：達明機器人投入人工智慧AI視覺，業界首創整合傳統機器視覺與先進AI視覺於單一機器人系統，無須額外控制器，更大幅降低以往整合視覺花費的人力、時間與金錢成本。達明機器人內建的機器視覺整合了光源、工業攝相機與感測元件，來擷取影像畫面，並結合人工智慧的深度學習技術，更能準確感測物體形狀、種類、顏色等判別要素；進而提升機器視覺在自動化生產中的檢測效能與高難度，提升各產業在品質檢測的精準度與效能。並使用檢測數據導向生產製造，朝向數位化轉型。

三、工廠智能管理系統TMmanager：達明機器人推出工廠智能管理系統─TMmanager。它是一套針對工廠製程與設備進行智能管理的工業圖控軟體，具備即時系統監控、資料分析的自動化管理系統。達明TMmanager 獨家開發手臂管理系統(RMS)，無縫銜接達明協作手臂，即時監測機械手臂運作狀況，以及生產現場控制系統(SFC System)等各種功能模組，有效管理工廠自動化的機器設備。TMmanager以直覺簡易的操作、完全客製化的使用面板，提供全方位智慧製造管理方案。

(時報資訊)