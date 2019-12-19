日本調查公司富士經濟發佈預測，到2025年，工廠等使用的製造業機器人的全球市場規模將擴大至2018年的2.5倍，達到2.8675萬億日元。AI等新興科技衝擊與零工經濟(Gig)的來臨，促使全球進入第四次工業革命，全職工作漸漸消失，勞雇關係改變，有鑑於此，新世代金融基金會董事長陳沖呼籲政府與民間應該積極思索重要法規之轉型及制度建立，該基金會也提出3項建言。

一、升級或調整既有技能(up-skilling or re-skilling)，以契合新興知識型工作職能需求，這是政府亟應進行的課題。

二、考慮零工經濟對社會面的影響，例如思考建立普遍性基本所得(UBI, Universal Basic Income)，以維持國民基本生活保障。新世代金融基金會董事長陳沖指出，瑞士近年來在二次公投經驗中，支持普遍性基本所得的比例已越來越高，顯見整個社會薪資制度重新設計的環境已日漸成熟，而可能的財源則是比爾蓋茲提議的機器人稅等。

三、程式語言的學習，我國政府已將程式語言列入107年度課綱，未來世代的第二外國語就是程式語言。

(時報資訊)