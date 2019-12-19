新世代金融基金會日前也在東吳大學舉辦「AI經濟及Gig(零工)經濟夾擊下，人力資源的新挑戰？」研討會，董事長陳沖擔任主持人，並邀請東吳企管系教授劉敏熙擔任引言人，與談人包括寬量國際(QIC)策略長谷月涵、金庫資本管理總經理丁學文、1111人力銀行行銷開發部總經理何啟聖。與會人員的談話重點摘錄如下:

(一)東吳企管系劉敏熙教授：零工經濟讓年輕世代有更多樣化的工作選擇、彈性的工作時間、勞動自主的提升、有效平衡工作與生活；不過平均而言，零工工作者的收入比全職工作者低約58%，主要是周平均工時約25小時，較全職工作的40小時低；而2018年台灣從事非典型工作者約81.4萬人，佔比7.1%。

當前零工經濟遭遇幾項重要挑戰。一是僱傭關係界線模糊，零工工作者反而成為勞動弱勢，尤其個人承攬並不屬於受僱勞工，因此不享有勞健保，也沒有雇主提撥薪資6%的勞工退休金，若要投保，需加入職業工會，所有成本需自行負擔。目前德國政府提出「第三類勞工」概念，乃是介於「僱傭」和「承攬」間的「類勞工」，他們在工作過程中不受雇主指揮監督，但大部分收入卻來自同一家公司，能享有社會保險，也可加入勞工和雇主簽訂的團體協約，是相對可行的制度。二是政府實施普遍薪資保障所得(UBI, Universal Basic Income)的時間與方式，需要縝密規劃；尤其相對應的財源如機器人稅、AI使用稅等，需有配套制度。三是零工世代福利管家等新創公司的出現，年輕世代需培育新職能；劉敏熙教授提出，未來AI經濟下的新工作型態主要包括判斷型工作、創意型工作、策略型工作、AI創造工作、與同理心工作等。

(二)寬量國際(QIC)策略長谷月涵：以金融證券業為例說明，傳統投信或銀行等一般業務推廣工作已在逐漸縮減，但高專業度的工作如避險基金設計與高度人際溝通的關係建構，則會日漸重要。谷月涵直言，未來所謂Day Job的工作將結束，「我們是獅子，只有在飢餓時才會狩獵；而不是整日放牧的牛！」他並提出職場上越來越興盛的「沃爾瑪效應」，提供工作者更多的彈性與專業的保障。例如沃爾瑪允許商店裡的工作人員可以用手機交換班次，或設定自己的工作時間，同時還能享有一定的醫療保險與職業傷害保險、並有專業培訓制度與晉升機制。

(三)金庫資本管理總經理丁學文：AI工業與零工經濟其實不一定讓年輕人更幸福；以他在中國大陸的長期觀察，所謂「外送小哥」或盒馬鮮生等外送平台的工作環境，反而讓人過得更苦，工資更低，形成「第二波的貧富不均」，因此需有更積極的思考。丁學文建議當代大學教育應該重視以下三種能力的培養，一是企業投資價值的實質查核能力(due diligent)，以更切實掌握企業組織的發展潛力；二是人際溝通能力；三是判斷決策能力，他直言台灣學生相對較容易怕犯錯，而影響決策能力的形成，這需要加強。

台灣相較於美國與中國，其實擁有相對優質的軟硬體整合能力，只是限於市場規模與資金流動性不足，較無法培育出所謂的「獨角獸」企業；但是他相當看好出行產業在台灣的發展，包括精緻生產工藝、車聯網與車能網的整合服務將是未來商機；而台灣企業可以與國際「獨角獸」企業合作，提供整合性的技術輸出，並交換取得一定股權投資，而參與未來全球產業的升級發展。

(四)1111人力銀行行銷開發部總經理何啟聖：未來人資長的工作需要重新定義，他需要扮演更多策略性的角色，規劃公司的人才組成，並協助擬定企業目標。何啟聖表示，目前1111人力銀行已經與資策會、台灣科技大學合作推動AI智能面試，協助企業選用適任人才；但未來台灣企業在AI的應用上，進度其實未如想像中的快，一則AI投資成本較高，二是人機協作的相對應機制需要建立，三是柔性需求的相融環境。而對於零工經濟時代，他則以1111人力銀行的「外包專區」為例，說明目前零工工資在時薪177~290元間，不比基本工資低；且高階管理的人力派遣開價也不低。他建議未來企業與政府應建立能力鑑定制度、設計新興產業需求課程、輔導轉退職人力，並要求企業落實職訓責任，以回應新經濟時代的來臨。

(時報資訊)