華南金(2880)旗下華南銀行與台北市首家傳統市場改建完成的「大龍市場」，自即日起合作舉辦「大龍市場用台灣Pay青菜『龍』好Pay」行銷活動，每筆消費享30%回饋的超級優惠，等於是7折大放送，對精打細算的菜籃族而言可說是一大福音；值得一提的是，一反過去傳統市場採買掏錢找零的印象，大龍市場內逾八成攤商導入「台灣Pay」，將原本只能現金消費的場域轉換成行動支付，讓原地重建的「大龍市場」不只硬體升級，也讓交易場景更加方便、安全、衛生。

「大龍市場」在台北市政府的完善規劃與輔導下，歷經4年左右的規劃及整建工程，於12月13日由台北市長柯文哲主持開幕典禮。「大龍市場」是台北市政府推動的六大市場改建工程之一，也是柯任內首座完工進駐的市場改建案，採取「乾溼分離」、「垃圾分類」、「電子支付」及「禁用一次性餐具」等四大措施，具有指標性意義，期許能帶給民眾「超市的服務，傳統市場的人情味」，也將成為全台北市市場、夜市、商圈的最佳示範點。

華南銀行表示，傳統市場通常以現金為主要支付方式，攤商對行動支付的接受度較一般店家更低，藉由這次與台北市政府及「大龍市場」等三方合作，順利協助市場內超過八成攤商導入「台灣Pay」，為老攤商注入新商機。華南銀行未來也將更積極地和政府機關及各類型的店家合作，加速拓展「台灣Pay」行動支付應用場景，希望民眾未來不論逛到哪家店消費，都能用手機輕鬆支付，讓金融服務融入民眾日常生活，逐步實現普惠金融的目標。

華銀近來致力加速行動支付普及化，已推出多檔台灣Pay行銷活動，此次「大龍市場用台灣Pay 青菜『龍』好Pay」行銷活動，每筆消費享30%現金回饋，每筆最高100元，同一帳號最高回饋500元，回饋總金額15萬元，活動到108年12月31日。

(時報資訊)