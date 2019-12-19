有人擔心新公司幫加保勞保時，會查到個人不想曝光的資訊。勞保局表示，其他單位的投保紀錄受個資法保護，新公司是無法查閱的。(圖擷自勞保局臉書)

轉職注意！又是年末轉職的季節了，上班族應徵其他公司工作，除了在意職位、薪資的變動，也有人擔心新公司幫加保勞保時，會查到個人不想曝光的資訊。對此，勞保局表示，其他單位的投保紀錄受個資法保護，新公司是無法查閱的，但若新公司要求勞工自行提供，當事人可以拒絕，雇主不得強迫。

上班族跳糟換工作，有人心中有個坎，「新公司查得到我在其他單位的投保紀錄嗎？」不管是應徵時想爭取較高薪資而玩了心機，或換工作太頻繁而不願新雇主知道，總之，要被新公司調查起底怎麼都不會開心。

對此，勞保局表示，其實勞工們可以不用擔心，因為這些資料有受到個資法等法令保護，所以若是你在A公司的話，A公司就只能查到你在A公司的投保資料，過往的投保明細是查不到的。

不過，民眾在應徵工作時也可能碰到一個情形，新公司要求應徵者簽同意書讓公司方申請查詢，有人在求職心切下，感覺不簽同意書不會被錄取而同意了，但事後反悔可以嗎？

勞保局表示，如果民眾簽名同意讓現公司可以查詢，依個資法第19條規定，公司是可以出具你的同意書跟勞保局申請查詢。如果當事人後悔的話，就依個資法第3條規定跟現在的公司反應，表示不同意現公司可以查詢前公司的勞保資料。

還有民眾問到，若新公司要你去勞保局申請歷年工作經驗，這樣算違法嗎？對此，勞保局指出，新公司這項要求並未違法，但勞工可以拒絕，雇主不得強迫。不過，相關細節可進一步詢問各地勞基法及就業服務法主管機關，以維護個人的權益。

(中時電子報)