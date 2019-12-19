昨日首場總統政見發表會登場，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜正面交鋒！前行政院發言人、傳播學者胡幼偉認為，蔡態度既不謙卑又輕蔑，將自我格局拉低；韓氣勢磅礡，回黑韓以悲憫，充分展現演講技巧、引發共鳴；至於宋楚瑜，一副老大哥「訓誨」嘴臉，則令他大感悲涼與自作自受。

胡幼偉在《中時電子報》發表〈政見交鋒，韓國瑜搶到頭香〉，全文如下：

3位總統候選人參與了第一場公辦政見發表會。雖然不是辯論而主要是各抒己見，但在炮火滿天、資訊複雜的競選空戰環境中，能夠安靜而又完整聆聽候選人本尊陳述政見，對選民而言，仍然是一場非常重要的競選活動。此外，每人講30分鐘，輪流分3段，每段10分鐘的發言方式，也為每人提供了現場駁斥對手的機會。這樣的設計，對不擅言詞與臨場表現的蔡英文而言，自是一大挑戰；對表達能力特佳的韓國瑜，則是一次很好的表現機會。宋楚瑜因為並非主要競爭者，自然講得輕鬆，大家聽得也輕鬆。

按理說，尋求衛冕的蔡英文應該好好說一下，過去3年半，在她主政下，有哪些施政表現，能獲得多數民眾肯定；她如果連任，又能如何為百姓和國家帶來福利；更重要的是，為表現誠意，蔡應該謙卑、謙卑、再謙卑地說說去年九合一選舉民進黨慘敗後，政府是否調整了施政方向，更與民意貼近。韓國瑜和宋楚瑜作為挑戰者，則應該明確指出蔡政府的施政偏差，以及自己若挑戰成功，百姓生活與國家發展，將會有何新面貌，為何台灣會更進步，社會會變得更好。

然而，從實際表現來看，蔡確實是洋洋灑灑地細數了一番自己的「政績」，對於當總統以來所有引發爭論的表現，應該好好說明的問題，則是都不主動闡述。例如，網軍的問題、能源政策使空汙惡化的問題，韓提出質疑，蔡都並未回答。這樣的自我陳述，就算支持者滿意，能不能讓中間選民接受，恐怕大有問題。在我看來，蔡的另一大問題，是用那種一貫黑韓的輕蔑態度，自我得意地辱韓，作為現任總統，這種酸民網民般的口吻和水準實在有失格局。

韓的表現氣勢磅礡，這是他最大的特色。在論述的策略面上，韓其實還對民進黨有所期許，再從期許中論證為何徹底失望而進一步導出民進黨必須下台的結論。對於蔡的攻擊與揶揄，韓以無法置信的悲憫作為回擊的基調，這是比較有說服力的演講技巧。至於恢復設置特偵組，徹查民進黨官員過去3年半內民意質疑已久的幾大案，是說出了許多人的心裡話，對清廉不貪汙的鄭重宣示，應該是韓最能打動人心的關鍵訴求。韓所指出的蔡政府問題，有廣大民意共識，他講的話其實很多人都痛心疾首談論過，相信能引發許多共鳴。

至於宋楚瑜，他的表現，確有老牌政客的火候。但諷刺的是，他如果真像自己宣揚的如此面面俱到、能力一流，為何屢戰屢敗，早已不在多數選民考慮支持的名單之內？於是，他以老大哥口吻「訓誨」韓與蔡，又講得頭頭是道時，那場景只讓我對宋這一路走來的政客之路，覺得分外悲涼與自作自受。

總體而言，這場政見發表會，簡直就是一場攻防激烈的電視辯論會。除了蔡一講話，照例場面轉冷外，韓與宋的表現都比我預期的要更好。如果一定要為3人的表現優劣排序，我會給韓第1名，宋其次，蔡墊底。

總統選舉，本來就該讓選民多聽聽候選人怎麼說。這第一場政見發表會，就如此精彩，令人開始期待3人在電視上的另外3次說清楚、講明白！

(中時電子報)