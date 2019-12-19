2020總統大選首場電視政見發表會昨登場，三位候選人過招火花四射，國民黨立委林奕華今接受「羅友志嗆新聞」廣播節目專訪，針對黨籍總統候選人韓國瑜的表現，林奕華表示，韓表現有助提升支持度，改變土包子形象，並諷小英，執政四年的總統的政見竟然要看稿。

林奕華認為，比起上一次的競選高雄市長的辯論，韓國瑜昨天的表現讓人眼睛為之一亮，一開始提出特偵組問題正中核心，民眾對綠營執政最大問題，就是很多職務被肥貓佔滿，陳明文的三百萬與私菸案等都大案變小，更是不了了之，而避重就輕是民眾最不能忍受的。

林奕華指出，韓國瑜談論主題清楚，提到蔡英文任內要廢除特偵組，更讓現任總統的小英有點慌了，表達流利度上顯出問題，而蔡英文很少提正向東西反而不斷攻擊，不同於民調領先的人應該表現得狀況，林批小英，除了自己的政見之外，連自己的小故事都要看稿，讓人懷疑是不set好的，非常的不可思議。

林奕華強調，韓也提出經濟問題，包括清楚用數字回攻台灣的經濟現實狀況，以及他在這一年高雄做的事情，最重要登革熱防疫部分論述好，民進黨長期對地面下的問題不做，造成登革熱溫床，而韓國瑜這麼大力清水溝，今年控制住沒有爆發控，就可看見政府的執行力，林強調，這對韓國瑜的支持度會提升。

林奕華也提到，韓國瑜的教育政績之一是發送學童餐券，因有些弱勢學童放學後，甚至是寒暑假，沒有在學校營養午餐，因此有一餐沒一餐，而發送餐券的政績，真的能夠回應他稱「世上苦人多」，讓孩子有基本溫飽，先把身體顧好，學習上才能跟上做的好。

(中時 )